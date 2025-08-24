صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلادالنبیؐ کے جلوسوں کو سہولیات فراہم کر ینگے ، ایڈیشنل ڈی سی

  • اسلام آباد
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)ضلعی سیرت النبیؐ کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس راولپنڈی میں منعقد ہوا جس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حسان طارق نے کی۔

 اجلاس میں 5ستمبر کو عید میلادالنبی ؐکے پندرہ سو سالہ جشن کے موقع پر ہونے والی تقریبات اور جلوسوں کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حسان طارق نے کہا جلوسوں اور تقریبات کے شرکا کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جا ئیں گی ۔ جلوسوں کے روٹس پر صفائی ستھرائی، روشنی، ٹریفک مینجمنٹ اور سکیورٹی کے بہترین انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ تمام میلاد کمیٹیوں اور جلوس منتظمین کو حکومتی اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔

