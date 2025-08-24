صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیٹیں ختم کرنیکا مطالبہ مہاجرین کے زخموں پر نمک پاشی ، سردار عتیق

  • اسلام آباد
مظفر آباد(اے پی پی)سابق وزیر اعظم و صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ مہاجرین جموں و کشمیر ریاست کا نظریاتی اور قانونی حصہ ہیں، مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کر کے انکے زخموں پر نمک پاشی نہ کی جائے۔

مہاجرین کو ملازمتوں سے فارغ کرنے کی کسی صورت حمایت نہیں کرتے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوم نیلہ بٹ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا آزاد کشمیر کا سٹیٹس برقرار رکھنا پاکستان کے مفاد میں ہے ، اگر ہمارے سٹیٹس سے چھیڑ چھاڑ ہوئی تو مسلم کانفرنس مخالفت کرے گی ،ہم مکمل کشمیر کی آزادی تک جد و جہد جاری رکھیں گے اور مکمل ریاست کی آزادی کے بعد پاکستان کیساتھ الحاق کے عہد کو نبھائیں گے ۔ معرکہ حق نے دفاع پاکستان سے متعلق تمام خدشات کا ازالہ کردیا ۔ حکومت پاکستان یاسین ملک،شبیر شاہ اور دیگر حریت قیادت کی رہائی کیلئے اپنا سفارتی اثر و رسوخ استعمال کرے ۔ نیلہ بٹ میں ہزاروں لوگوں کا جمع ہونا اس بات کی غمازی ہے کہ ریاست کے عوام نظریہ الحاق پاکستان کیساتھ کھڑ ے ہیں۔

