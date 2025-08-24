صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی آئی ایس پی سیلاب متاثرین کیساتھ، سینیٹر روبینہ خالد

  • اسلام آباد
بی آئی ایس پی سیلاب متاثرین کیساتھ، سینیٹر روبینہ خالد

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) چیئرپرسن بی آئی ایس پی روبینہ خالد نے بونیر اور سوات کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، اس دوران سینیٹر روبینہ خالد نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔

 شہدا کیلئے فاتحہ خوانی کی اور متاثرہ خاندانوں کو بی آئی ایس پی کی مکمل مدد کی یقین دہانی کرائی ،انہوںنے کہا بی آئی ایس پی متاثرہ خاندانو ں کے ساتھ ہے ، انہوں نے عہدیداروں کو متاثرین کی تفصیلات فوری جمع کرنے کی ہدایت کی ۔ سینیٹر روبینہ خالد نے پیر بابا مزار اور مقامی گردوارے کا دورہ بھی کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر سرگودہا ڈویژن کا سیف سٹی کا دورہ ، جلوس کی مانیٹرنگ

سیکرٹری ایجوکیشن کا سرکاری سکولوں کا دورہ ،سہولیات کا جائزہ

دہشتگردی کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پر عملدرآمد سے ہی ممکن : متین احمد قریشی

بھیرہ: پٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی فروخت ،4 پمپ سیل

مہنگا گوشت بیچنے والے چکن فروشوں اور سپر سٹور مالکان کو جرمانے

شہری علاقوں میں بھی آوارہ کتوں کی بھرمار ، لو گوں کو مشکلات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل