بی آئی ایس پی سیلاب متاثرین کیساتھ، سینیٹر روبینہ خالد
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) چیئرپرسن بی آئی ایس پی روبینہ خالد نے بونیر اور سوات کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، اس دوران سینیٹر روبینہ خالد نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔
شہدا کیلئے فاتحہ خوانی کی اور متاثرہ خاندانوں کو بی آئی ایس پی کی مکمل مدد کی یقین دہانی کرائی ،انہوںنے کہا بی آئی ایس پی متاثرہ خاندانو ں کے ساتھ ہے ، انہوں نے عہدیداروں کو متاثرین کی تفصیلات فوری جمع کرنے کی ہدایت کی ۔ سینیٹر روبینہ خالد نے پیر بابا مزار اور مقامی گردوارے کا دورہ بھی کیا۔