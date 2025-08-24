شہریوں کی سہولت کیلئے ایپ ’’سی ڈی اے موبائل‘‘ کا اجرا
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)سی ڈی اے نے گزشتہ روز اپنی سرکاری موبائل ایپلیکیشن ’’سی ڈی اے موبائل‘‘ کا اجرا کردیا۔ ہفتے کو چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں میٹرو، فیڈر الیکٹرک بسوں کی معلومات اور تفصیلات گوگل میپ پر فراہم کرنے کے حوالے سے غور و خوض کیا گیا۔
بتایا گیا کہ سی ڈی اے مو بائل ایپ گوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے ۔ موبائل ایپ کی اہم خصوصیات میں سفر کی پلاننگ کا فیچر صارفین کو ان کے سفر کی بہتر منصوبہ بندی میں مدد فراہم کرتا ہے ۔ صارفین اسلام آباد میں موجود تمام فعال روٹس کی معلومات حاصل کرسکتے ہیں۔ اسی طرح جلد ہی صارفین کرایہ کی ادائیگی موبائل ایپ کے ذریعے بھی کر پائیں گے ۔ چیئرمین نے ہدایت کی کہ مسافروں کیلئے اے ٹی ایم، ماسٹر، ویزا اور دیگر کارڈز بشمول بینکنگ ایپس، ایزی پیسہ، جیز کیش سمیت کیو آر کوڈ جنریٹ کرکے بھی خود کار کرایہ کی ادائیگی کے نظام کو ممکن بنایا جائے ۔ بتایا گیا کہ ایپلیکیشن کا مکمل ورژن فی الحال ڈویلپمنٹ کے تکمیلی مرحلے میں ہے جسے جلد ہی لائیو کردیا جائے گا۔چیئرمین نے کہا کہ تمام الیکٹرک بسوں اور ان کے روٹس، سٹیشنز اور آمد و رفت کی مکمل معلومات اور تفصیلات گوگل میپ پر فراہمی کیلئے مؤثر تشہیر کی جا ئے ،مزید ایسے روٹس کا انتخاب کیا جائے جہاں مسافروں کا رجحان اور رائیڈر شپ زیادہ ہو ، زیروپوائنٹ پر زیر تعمیر ڈپو کو بھی جلد ازجلد فعال کیا جائے ۔ گوگل میپ پر تمام بسوں اور سٹاپس کی تفصیلات آسان معلومات کے ساتھ دی جائیں۔