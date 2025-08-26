غیر قانونی پارکنگ پر ڈرائیورز کیخلاف کریک ڈاؤن تیز
ا سلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آبادٹریفک پولیس کی جانب سے نو پارکنگ اورفٹ پاتھ پر غیر قانونی پارکنگ کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیورز کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ۔
اسلام آباد ٹریفک پولیس نے وفاقی دارالحکومت کے شاپنگ مالز،مارکیٹس، تجارتی مراکز اور بڑی شاہراہوں پر غیر قانونی پارکنگ کیخلاف کریک ڈاؤن کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں،ایس پی ٹریفک ماجد اقبال نے تمام زونل ڈی ایس پیز کو خصوصی طورپرہدایات جاری کی ہیں کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کو کم کرنے کے لئے قوانین پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے ،تجارتی مراکزمیں آنے والے شہریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔انہوںنے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اسلام آبادپولیس سے تعاون کریں تاکہ شہر میں مربوط ٹریفک کے نظام کو برقرار رکھاجاسکے ۔