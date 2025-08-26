صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر صحت کا دورہ ڈریپ،لائسنسنگ سسٹم کا جائزہ لیا

اسلام آباد ( نیوز رپورٹر )وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال نے گزشتہ روز ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کا دورہ کیا۔۔۔

 انہوںنے میڈیکل ڈیوائسز کے لیے آن لائن رجسٹریشن اور لائسنسنگ سسٹم کا جائزہ لیا ،میڈیکل ڈیوائسز کی ڈیجیٹلائزیشن کے تحت تیار کردہ نظام کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا،چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈریپ نے میڈیکل ڈیوائسز کے ڈیجیٹل نظام پر وزیر صحت کو بریفنگ دی ،وفاقی وزیر نے کہا کہ میڈیکل ڈیوائسز کے نظام کی ڈیجیٹلائزیشن نے کاروباری آسانی فراہم کی ،میڈیکل ڈیوائسز کے ریگولیٹری نظام کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈھالنے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے ،معیاری میڈیکل ڈیوائسز کی بروقت اور آسان دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے ۔ 

 

