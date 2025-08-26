میڈیا ٹاؤن میں میلاد مصطفی ؐ کانفرنس 30اگست کو ہو گی
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) میلاد و سیرت مصطفی ؐ کمیٹی میڈیا ٹاؤن کے زیر اہتمام سالانہ میلاد مصطفی ؐ کانفرنس 30اگست کو بعد نماز عشا میڈیا ٹائون ڈسپنسری گراؤنڈ میں ہوگی،اس موقع پر بارہ روزہ فقید المثال چراغاں کیا جا ئیگا۔۔۔
ا س بات کا فیصلہ کمیٹی کے صدر دیوان ذاکرسرورقادری کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا جس میں جنرل سیکرٹری ناصرمیر ،فنانس سیکرٹری اکبرالدین،سیکرٹری اطلاعات سید قیصرعباس شاہ ، جوائنٹ سیکرٹر ی سید مدثر شاہ ،ایگزیکٹو ممبران خالد قریشی ، کرنل( ر) خالد محمود،اللہ داد صدیقی، آفتاب عالم ،میجر (ر) نذیر ،احمد عبداللہ نے شرکت کی۔