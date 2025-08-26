راولپنڈی میں ڈینگی کی صورتحال کنٹرول میں ہے ، سلمان رفیق
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)صوبائی وزیرِ صحت پنجاب ڈاکٹر سلمان رفیق نے کہا ہے کہ راولپنڈی ضلع اپنے محلِ وقوع اور زیادہ نقل مکانی والی آبادی کی وجہ سے ڈینگی کے خدشات کی زد میں رہتا ہے۔۔۔
تاہم ضلعی انتظامیہ کی بہترین حکمتِ عملی اور محنت کے باعث یہاں کی صورتِ حال کنٹرول میں ہے ۔انہوں نے یہ بات ڈپٹی کمشنر آفس میں انسدادِ ڈینگی کے حوالے سے منعقدہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ، رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب، رکن قومی اسمبلی دانیال چودھری، ملک ابرار، ممبران صوبائی اسمبلی، اسسٹنٹ کمشنرز، ہیلتھ حکام اور دیگر متعلقہ محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں غیر حاضر اور ناقص کارکردگی کے حامل افسران کے خلاف کارروائی کے لیے متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز کو خط لکھنے کی ہدایت کی گئی۔ صوبائی وزیرِ صحت نے کہا کہ ڈینگی کے خلاف کام کرنے والے محض ڈیوٹی نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ۔