ہائبرڈ نظام عدلیہ ، آئینی اداروں کے حقوق غصب کر رہا ، لیاقت بلوچ
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )قا ئم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ ہر انتخاب کو ہائی جیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ کار بنتا ہے ، ہائبرڈ نظام عدلیہ اور آئینی اداروں کے حقوق کو غصب کر رہا ہے۔۔۔
ملک میں نئی بنیادوں پر قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے ، نئے صوبوں کے قیام کے لیے آئین سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرنا ملکی وحدت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے یوم تاسیس کے حوالے سے \"حیات خورشید\" سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب سے سابق امیر جماعت سراج الحق، رہنما پیپلزپارٹی سید نیئر حسین بخاری، فرحت اللہ بابر، نائب امرا جماعت اسلامی پروفیسر ابراہیم خان، میاں اسلم، چیئرمین آئی پی ایس خالد رحمان، پروفیسر خورشید کے بھائی ڈاکٹر انیس احمد، امیر اسلام آباد نصراللہ رندھاوانے بھی خطاب کیا۔لیاقت بلوچ نے کہا کہ مولانا مودودیؒ کی پوری فکر کا پروفیسر خورشید نمایاں پھول تھے ، اس پھول کی خوشبو ہمیشہ مہکتی رہے گی ۔ اٹھارہویں آئینی ترمیم میں پروفیسر خورشید کا اہم کردار تھا، انھوں نے اس موقع پرجماعت اسلامی کی مرکزی شوریٰ کے فیصلے کی روشنی میں اختلافی نوٹ لکھا تھا۔