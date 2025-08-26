پی ایچ اے راولپنڈی کی جانب سے اہم شاہراہوں کی تزئین و آ رائش جا ری
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پی ایچ اے راولپنڈی کی جانب سے شہر کی اہم شاہراہوں کی گرین بیلٹس کی سجاوٹ اور ہارٹیکلچر کا کام جاری ہے۔۔۔
ڈی جی پی ایچ اے احمد حسن رانجھاکی ہدایت پر راولپنڈی شہر کو خوبصورت بنانے کے لئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔،کی خصوصی ہدایات پر پی ایچ اے شہر بھر کی اہم شاہراہوں کی گرین بیلٹس اور چوک چوراہوں کی تزئین و آرائش کا کام جا ری رکھے ہو ئے ہے جسکی و جہ سے شہر میں ہر طرف رنگ برنگے پھول پودوں کی بہار کا سماں دکھائی دیتا ہے ۔