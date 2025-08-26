راولپنڈی ، انسداد ڈینگی اقدامات جا ری ، 10مریض ہسپتال داخل
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار) ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی کی جانب سے انسداد ڈینگی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ۔ اس وقت ضلع بھر میں ڈینگی سے متاثرہ 10 مریض ہسپتال میں داخل ہیں۔
لاروا کی افزائش کی جانچ پڑتال کے لیے 12سو 46 ٹیمیں فیلڈ میں سرگرم ہیں۔ رواں برس ضلع بھر میں ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 2 ہزار 9 سو 57 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ 12 سو 51 جگہوں کو سر بمہر کر دیا گیا جبکہ 64 لاکھ 71 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے ۔ مون سون کی بارشوں کی وجہ سے ڈینگی لاروا کی افزائش کا خطرہ موجود ہے ۔ ترجمان محکمہ صحت نے کہا عوام الناس محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل اور انسداد ڈینگی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔