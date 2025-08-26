صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مون سون نے پاکستان کی شدید ماحولیاتی حساسیت بے نقاب کر دی

  • اسلام آباد
اسلام آباد(نامہ نگار ) 2025 کے مون سون سیزن میں ریکارڈ بار شوں ،گلیشیئر کے پگھلاؤاور شہری سیلاب نے پاکستان کی شدید ماحولیاتی حساسیت کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ۔

 ماہرین نے کہا کہ قدرتی آفات ماحولیاتی بنیاد پر انسانی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہیں،پاکستان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر، پانی کے ذخائر، پیشگی ہنگامی منصوبہ بندی اور صنفی بنیادوں پر حساس ریلیف اقدامات کرنا ہو نگے تاکہ سیلاب، گلیشیئر، جھیلوں کی طغیانی اور شہری پانی کی نکاسی کے خطرات سے نمٹا جا سکے ۔ ماہرین نے کہاکہ 2025 کا مون سون سیزن اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ما حولیاتی لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ حساس ممالک میں شامل ہے ۔ ماہرین نے ان خیالات کا اظہار یہاں ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام منعقدہ ایک آن لائن رائونڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران کیا۔ایس ڈی پی آئی کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر شفقت منیر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور سینئر موسمیاتی ماہرڈاکٹر شہزادہ عدنان ، چیئرپرسن اور ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ ماحولیات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر صوفیہ خالد ، ڈاکٹر عندلیب کوثر، صدر الخدمت فائونڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمن نے خطاب کیا ،مقررین نے چھوٹے ڈیمز اور پانی کے ذخائر کی اہمیت پر زور دیا۔ 

 

