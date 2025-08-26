صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلم قافلہ کے زیر اہتمام جشن آزادی کے سلسلہ میں کل پاکستان مشاعرہ

  • اسلام آباد
اسلام آ باد ( دنیارپور ٹ ) جشن آزادی کے سلسلہ میں وطن پاک کے درخشاں ستارے کے عنوان سے قلم قافلہ پاکستان کے زیر اہتمام خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی۔۔۔

 ایران پشاور کے امام خمینی ہال میں کالم نگار سردار ربنوازخان کوکب سرحدی اور ان کے صاحبزادے معروف ملی شاعر سردار فاروق جان بابر آزاد کی یاد میں کل پاکستان مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا، ایران کے پشاور میں تعینات قونصل جنرل علی نبفشہ خواہ مہمان محتشم تھے ۔ ڈاکٹر نذیر تبسم، نسیم سحر، حسن عباس رضا، ڈاکٹر فرحت عباس، وفا چشتی، ڈاکٹر حسین چاقمی، ڈاکٹر شہاب صفدر، ڈاکٹر عبید بازغ امر، ڈاکٹر سعدیہ کمال، ضیا الحق سرحد ی و دیگر نے شرکت کی ۔

 

