راولپنڈی میں جرائم پیشہ افراد کیخلاف ایکشن ، 23ملزم گرفتار
راولپنڈی (خبر نگار )23جرائم پیشہ افراد گرفتار، ڈھا ئی کلو سے زائد چرس، 100 لٹر سے زائد شراب ، اسلحہ، 2موٹر سائیکل اور رقم برآمد کرلی گئی ۔
تھانہ سٹی پولیس نے 2 افراد سے ڈھا ئی کلو سے زائد چرس، تھانہ پیرودہائی پولیس نے ایک فرد سے 20لیٹرشراب، تھانہ رتہ امرال پولیس نے تین افراد سے 18لٹر شراب، تھانہ سٹی پولیس نے تین افراد سے 15لٹر شراب، تھانہ گنجمنڈی پولیس نے د و افراد سے 13لٹر شراب، تھانہ بنی پولیس نے دو افراد سے 10لٹر شراب، تھانہ صادق آباد پولیس نے دو افراد سے 11لٹر شراب، تھانہ صدر واہ پولیس نے ایک شخص سے 10لٹر شراب ، تھانہ گوجرخان پولیس نے ایک شخص سے 10لٹر شراب برآمد کی۔ تھانہ صدر واہ، واہ کینٹ، چکلالہ اور آر اے بازار پولیس نے 4 افراد کو حراست میں لے کر اسلحہ برآمد کیا ۔ تھانہ رتہ امرال پولیس نے ڈکیتی ، چوری کی وارداتوں میں مطلوب شخص سے مسروقہ موٹر سائیکل اور چھینی گئی رقم 20 ہزار روپے ، تھانہ نیوٹاؤن پولیس نے چوری کی وارداتوں میں مطلوب شخص کو گرفتار کر کے مسروقہ موٹر سائیکل اور 30 ہزار روپے برآمدکیے ۔