قانون ساز اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس،مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر غور
اسلام آباد( خصوصی نامہ نگار)آزادجموں وکشمیر قانون ساز اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کمیٹی کے چیئر مین ، سپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر کی صدارت میں جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ہوا ۔
اجلاس میں سابق وزیراعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان ،کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی ،اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد، راجہ فیصل ممتاز راٹھور، دیوان علی چغتائی، حافظ احمد رضا قادری، عبدالماجد خان، چودھری اکبر ابراہیم و دیگر نے شرکت کی ۔اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کیلئے بیرون ملک قانون ساز اسمبلی کے ارکان پر مشتمل وفود بھیجنے پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔اجلاس میں بتایا گیا کہ بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد ا س وقت مسئلہ کشمیر دنیا بھر میں اہمیت اختیار کر چکا ہے ،اس لئے بیس کیمپ کی حکومت ، اپوزیشن اور حریت کانفرنس ملکر لائحہ عمل مرتب کریں گے اور مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا جائے گا ۔اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قانون ساز اسمبلی کی کمیٹی پاکستان کے تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں کل جماعتی کانفرنسز کا انعقاد کرے گی اور مہاجرین مقیم پاکستان کے تمام حلقوں میں سیمینارز منعقد کئے جائیں گے ۔