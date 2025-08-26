سندھ یونیورسٹی جامشورو میں سماجیات کے 2سکالرز کا پی ایچ ڈی ڈیفنس کامیاب قرار
اسلام آباد (دنیارپورٹ ) سندھ یونیورسٹی جامشورو میں سماجیات ڈیپارٹمنٹ کے دو سکالرز، امیر بخش مہر اور رحیم داد رند نے اپنے پی ایچ ڈی کے اوپن ڈیفنس کامیابی کے ساتھ پیش کیے ۔
تقریب نیلسن منڈیلا ہال میں ہو ئی جس میں اساتذہ، محققین اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔دونوں سکالرز نے اپنی تحقیقی کاوشیں سماجیات کے ممتاز استاد پروفیسر ڈاکٹر اعجاز علی وسان کی نگرانی میں مکمل کیں۔امیر بخش مہر اس وقت ڈائریکٹر پیمرا اسلام آباد کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں جبکہ رحیم داد رند پولیس ڈیپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں۔