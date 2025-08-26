تلہ گنگ ،دیرینہ دشمنی پر فائرنگ میں ایک شخص جاں بحق ،دو زخمی
تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) دیرینہ دشمنی پر فائرنگ کے نتیجہ میں ایک شخص جاں بحق اور دو شدید زخمی ہو گئے ۔ محمد خان ولد یونس خان، محمد سعید ولد فتح خان اور محمد عامر ولد عباس خان سکنہ کوٹ قاضی۔۔۔
نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ڈھوک پوٹھہ میں موجود تھے ۔ اس دوران پانچ ملزم آتشیں اسلحہ سے لیس وہاں پہنچے اور محمد خان اور دیگر پر فائرنگ کر دی جس سے 61 سالہ محمد خان ، 28 سالہ محمد سعید شدید زخمی ہو گئے جبکہ 62 سالہ محمد عامر جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ۔