اے ایم آئی میٹرز کے باعث میٹر ریڈرز کو فارغ نہیں کرنے دینگے
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار )آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سی بی اے کے ریجنل چیئرمین جاوید اقبال بلوچ نے کہا ہے کہ آئیسکو میں اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب کی وجہ سے۔۔۔
سرپلس میٹر ریڈرز اور بل ڈسٹری بیوٹرز کو فارغ یا سرکل سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا ۔ایسا کیاگیا تو سخت احتجاج کیا جا ئیگا ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز آئیسکو میٹر ریڈنگ تحریک کے زیراہتمام مقامی بینکوئٹ ہال میں منعقدہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجتماع سے واپڈا سی بی اے کے ریجنل ڈپٹی چیئرمین طارق مسعود نیازی، وائس چیئرمین گل نواز بنگش، زونل چیئرمین کینٹ سرکل قمر فاروق کلیامی، زونل چیئرمین سٹی سرکل سردار زاہد زمرد، ڈویژنل چیئرمین راجہ کامران سلیم و دیگر نے بھی خطا ب کیا ۔ انہوںنے کہا آئیسکو ملازمین کیلئے تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ، تیس فیصد ڈسپیریٹی الاؤنس اور پرفارمنس بونس کا اجرا رواں ماہ کی تنخواہ کے ساتھ ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ ایک بھی میٹر ریڈر یا بل ڈسٹری بیوٹر کو فارغ یا سرکل سے باہر ٹرانسفر کیا گیاتو آئیسکو ہیڈکوارٹرز کا گھیراؤ کریں گے ۔