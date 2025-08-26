بچوں کی نازیبا تصاویر بنانیوالا کھنہ پل سے گرفتار،مقدمہ درج
اسلام آباد(نیوزایجنسیاں)اسلام آباد میں نیشنل سائبر کرائمز انویسٹی گیشن ایجنسی نے بچوں کی نازیبا تصاویر بنانے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ملزم عبدالسمیع ولد عابد لطیف کو کھنہ پل اسلام آباد سے چھاپے کے دوران حراست میں لیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق ملزم بچوں کو بہلا پھسلا کر جنسی عمل میں ملوث کر کے تصاویر بناتا تھا۔نیشنل سینٹر فار مسنگ اینڈ ایکسپلائیٹڈ چلڈرن کی جانب سے 9 رپورٹس موصول ہونے پر کارروائی کی گئی ۔ملزم نے نازیبا تصاویر اپنے جی میل اکاؤنٹ سے منسلک گوگل ڈرائیو میں محفوظ کر رکھی تھیں۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا اور مزید تفتیش اور قانونی کارروائی جاری ہے ۔