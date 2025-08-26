فیڈرل بورڈ ، ایف اے امتحانات کے نتائج کا اعلان آج ہو گا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) فیڈرل بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈسیکنڈری ایجو کیشن اسلام آباد کے زیر اہتمام منعقدہ بارہویں جماعت (پارٹ ون و ٹو) کے امتحانات کے نتائج کا اعلان آج منگل کو صبح 11بجے کیا جائے گا ، مہمان خصوصی وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہوں گے ۔
