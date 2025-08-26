صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیڈرل بورڈ ، ایف اے امتحانات کے نتائج کا اعلان آج ہو گا

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) فیڈرل بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈسیکنڈری ایجو کیشن اسلام آباد کے زیر اہتمام منعقدہ بارہویں جماعت (پارٹ ون و ٹو) کے امتحانات کے نتائج کا اعلان آج منگل کو صبح 11بجے کیا جائے گا ، مہمان خصوصی وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہوں گے ۔

