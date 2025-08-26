صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے کا واٹر اور سیوریج چارجز میں اضافہ کا فیصلہ

  • اسلام آباد
سی ڈی اے کا واٹر اور سیوریج چارجز میں اضافہ کا فیصلہ

اسلام آباد (نیوزایجنسیاں) سی ڈی اے نے پانی اور سیوریج چارجز میں اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ اس فیصلے کی منظوری سی ڈی اے بورڈ کی جانب سے دے دی گئی ہے۔۔۔

 جس کے تحت آئندہ پانی کے چارجز پلاٹ کے سائز کے مطابق وصول کیے جائیں گے ۔سی ڈی اے کے مطابق اس وقت ادارے کو واٹر اینڈسینی ٹیشن کی مد میں سالانہ صرف 40 لاکھ روپے کی آمدن ہوتی ہے جبکہ اخراجات کا حجم 4 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے ۔ اس مالی دباؤ کے باعث پانی اور سیوریج کے نرخوں میں ترمیم کو ناگزیر قرار دیا گیا ہے ۔اسلام آباد کے تقریباً 80 ہزار پانی کے کنکشن ہولڈرز سے اب نئی قیمتوں کے مطابق چارجز وصول کیے جائیں گے جس کی حتمی منظوری سے قبل عوامی سماعت کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔یہ عوامی سماعت 3 ستمبر کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہوگی۔ سی ڈی اے واٹر ڈائریکٹوریٹ نے شہریوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس سماعت میں شرکت کریں اور اپنی رائے و تجاویز پیش کریں ۔

 

