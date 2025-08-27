پوٹھوہار میں 7ارب روپے سے ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان متعارف
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر خطہ پوٹھوہار میں 7 ارب روپے کی خطیر لاگت سے ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان متعارف کرایا گیا ہے۔۔۔
راولپنڈی میں وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے پیشرفت پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت 4 ارب روپے کی لاگت سے آبپاشی اور پانی کے مؤثر استعمال کا پروگرام شروع کیا گیا جس میں 70 فیصد سبسڈی پر سولر سسٹمز، جدید آبپاشی نظام اور لیزر لینڈ لیولر فراہم کیے جائیں گے ، تحفظ اراضیات کے لیے 1 ارب روپے سے 400 منی ڈیمز تعمیر کیے جائیں گے ۔ 77 ہزار روپے فی ایکڑ سبسڈی کے تحت 4500 ایکڑ اراضی کو بلڈوزر کے ذریعے قابلِ کاشت بنایا جائے گا اور کسانوں کو مونگ پھلی کی اعلیٰ اقسام کا 25 ہزار کلوگرام بیج فراہم کیا جائے گا۔ زیتون کی کاشت کے لیے 57 ہزار 960 روپے فی ایکڑ مالی امداد سے 3625 ایکڑ رقبے پر باغات لگائے جائیں گے ، تیل نکالنے کے لیے کولڈ پریس یونٹس 50 فیصد سبسڈی پر فراہم کریں گے ۔ ان کا کہنا تھا کروڑ روپے سے ادرک کی کاشت کو فروغ دیا جائے گا جبکہ 50 کروڑ روپے کی لاگت سے فصلات و باغات کو جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے 2790 کنال پر باڑ لگائی جائے گی۔ کاشتکاروں کو بلیک بیری، انجیر، نیکٹرین، ایووکیڈو، پیکن نٹ اور سیب کے پودے بھی مہیا کیے جائیں گے ۔