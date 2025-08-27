صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی سیزن، لاروا کے خاتمے کیلئے فوگنگ مہم چلانے کی ہدایت

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی میں ڈینگی کے کیسز کے پیش نظر، ممبر قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب اور کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک کی زیرِ صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔

 اجلاس میں ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کیلئے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ موجودہ درجہ حرارت ڈینگی کی افزائش کیلئے سازگار ہے، اس لیے تمام محکمے فوری اور مربوط اقدامات کریں۔ اس وقت راولپنڈی میں 76ڈینگی کے تصدیق شدہ مریض ہیں۔ انہوں نے ڈینگی لاروا کے خاتمے کیلئے باقاعدہ فوگنگ مہم چلانے کی ہدایت کی اور کہا کہ لوکل گورنمنٹ، ماحولیات، اور لیبر ڈپارٹمنٹ اپنی فیلڈ سرگرمیاں تیز کریں۔ طاہرہ اورنگزیب نے اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ مشترکہ طور پر انسدادِ ڈینگی سرگرمیاں آگے بڑھانے پر بھی زور دیا۔ کمشنر راولپنڈی عامر خٹک نے ہدایت کی کہ راولپنڈی کے نالوں کا گوگل میپ مختلف کلر اسکیمز کے ساتھ تیار کرکے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے۔ سیکشن 144کے تحت ٹائروں کی کھلی نمائش پر پابندی لگائی جائے ۔ یونین کونسل 31، 32اور 33میں ٹائر اور اسپیئر پارٹس مارکیٹ کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ تمام محکمے انسدادِ ڈینگی کے حوالے سے اپنی روزانہ کی رپورٹس کمشنر آفس میں جمع کرائیں۔ 

 

