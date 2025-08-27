صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منظم گروہ کے دو ارکان گرفتار، 5مسروقہ مو ٹر سائیکل بر آمد

  • اسلام آباد
اسلام آباد ، راولپنڈی (خصوصی رپورٹر، خبر نگار) اسلام آباد پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتو ں میں ملوث منظم گروہ کے دو ارکان گرفتار کر لئے۔۔۔

تھانہ بنی گالہ پولیس نے گرفتار ملز مان کے قبضہ سے لا کھو ں روپے ما لیت کے پا نچ مسروقہ مو ٹر سائیکل بر آمدکرلیے ، گرفتار ملزمان کی شنا خت دانش اور شیر دل کے ناموں سے ہو ئی ، ملزمان کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے تھانہ مار گلہ، تھا نہ شالیماراور ملحقہ علاقوں میں متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے ۔ ادھر راولپنڈی میں صادق آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو موٹر سائیکل لفٹرز کو گرفتار کرلیا،زیر حراست افراد سے 2مسروقہ موٹر سائیکل اور 5ہزار 900 روپے برآمد ہوئے ہیں۔

 

