منظم گروہ کے دو ارکان گرفتار، 5مسروقہ مو ٹر سائیکل بر آمد
اسلام آباد ، راولپنڈی (خصوصی رپورٹر، خبر نگار) اسلام آباد پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتو ں میں ملوث منظم گروہ کے دو ارکان گرفتار کر لئے۔۔۔
تھانہ بنی گالہ پولیس نے گرفتار ملز مان کے قبضہ سے لا کھو ں روپے ما لیت کے پا نچ مسروقہ مو ٹر سائیکل بر آمدکرلیے ، گرفتار ملزمان کی شنا خت دانش اور شیر دل کے ناموں سے ہو ئی ، ملزمان کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے تھانہ مار گلہ، تھا نہ شالیماراور ملحقہ علاقوں میں متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے ۔ ادھر راولپنڈی میں صادق آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو موٹر سائیکل لفٹرز کو گرفتار کرلیا،زیر حراست افراد سے 2مسروقہ موٹر سائیکل اور 5ہزار 900 روپے برآمد ہوئے ہیں۔