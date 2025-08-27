75اساتذہ و ملازمین کے لیوانکیشمنٹ بجٹ کی منظوری
راولپنڈی (خاورنواز راجہ) ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی نے 75مرد و خواتین اساتذہ اور ملازمین کے زیرِ التوا لیو انکیشمنٹ کے کیسز کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی ہے ، جس کے تحت انہیں 48 کروڑ 6لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے ۔
سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی نے تمام ضلعی ڈی ڈی اوز کو ہدایت جاری کی ہے کہ منظور شدہ بجٹ پر فوری عمل درآمد کیا جائے ۔ یہ 75 اساتذہ و ملازمین 2023 کے بقایا جات ہیں جو اپنی ملازمت کی مدت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو چکے تھے اور ان کے لیو انکیشمنٹ کیسز ایک عرصے سے زیرِ التوا تھے ۔ سی ای او ایجوکیشن طارق محمود نے اساتذہ اور ملازمین کی فہرست ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس راولپنڈی کو بھی بھیج دی ہے ۔ سکول ایجوکیشن پنشنرز ایسوسی ایشن پنجاب کے سیکرٹری جنرل شفیق بھلوالیہ نے کہا سی ای او ایجوکیشن اساتذہ کے مسائل حل کرنے میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔