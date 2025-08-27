صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

75اساتذہ و ملازمین کے لیوانکیشمنٹ بجٹ کی منظوری

  • اسلام آباد
75اساتذہ و ملازمین کے لیوانکیشمنٹ بجٹ کی منظوری

راولپنڈی (خاورنواز راجہ) ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی نے 75مرد و خواتین اساتذہ اور ملازمین کے زیرِ التوا لیو انکیشمنٹ کے کیسز کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی ہے ، جس کے تحت انہیں 48 کروڑ 6لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے ۔

 سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی نے تمام ضلعی ڈی ڈی اوز کو ہدایت جاری کی ہے کہ منظور شدہ بجٹ پر فوری عمل درآمد کیا جائے ۔ یہ 75 اساتذہ و ملازمین 2023 کے بقایا جات ہیں جو اپنی ملازمت کی مدت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو چکے تھے اور ان کے لیو انکیشمنٹ کیسز ایک عرصے سے زیرِ التوا تھے ۔ سی ای او ایجوکیشن طارق محمود نے اساتذہ اور ملازمین کی فہرست ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس راولپنڈی کو بھی بھیج دی ہے ۔ سکول ایجوکیشن پنشنرز ایسوسی ایشن پنجاب کے سیکرٹری جنرل شفیق بھلوالیہ نے کہا سی ای او ایجوکیشن اساتذہ کے مسائل حل کرنے میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنروں کو اپنی نگرانی میں مدارس کی رجسٹریشن مکمل کرنے کا حکم

10کلو آٹے کا تھیلا مزید 40روپے مہنگا:قیمت830روپے تک جا پہنچی

عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح :عمران نذیر

میانوالی کے عوام کا پیا ر ہمیشہ دل میں رہے گا، خالد جاوید گورائیہ

کمشنر کا زیر تعمیر ایگری مال کا دورہ ،کام کا تفصیلی جائزہ لیا

150طلبا کا آئی ایس پی آر کے ساتھ تربیتی پروگرام مکمل

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر