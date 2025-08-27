ایک بیٹی، ایک شجر، فاطمہ جناح پارک میں شجرکاری مہم
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) قومی کمیشن برائے وقارِ نسواں نے وزیراعظم کے گرین پاکستان پروگرام کے تحت ایک بیٹی، ایک شجر کے عنوان سے شجرکاری مہم کا انعقاد کیا۔۔۔
جس کا مقصد ماحولیاتی تحفظ کو خواتین کے وقار اور قیادت سے جوڑنا ہے۔ اس مہم کا انعقاد فاطمہ جناح پارک میں کیا گیا، اس موقع پر انہوں نے بیٹیوں اور درختوں کو پاکستان کی ترقی اور پائیداری کی علامت قرار دیا۔ شرکاء نے مقامی پودے لگائے جو خواتین کی طاقت اور وقار کی علامت ہیں۔ وزیرِ مملکت برائے تعلیم وجیہہ قمر، پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق صبا صدیق، اور چیئرپرسن NCSWاُمِ لیلیٰ اظہر نے بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔