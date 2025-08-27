صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی محتسب کا ڈی چو ک میں گا ڑیوں کی لمبی قطا ر کا نو ٹس

  • اسلام آباد
وفاقی محتسب کا ڈی چو ک میں گا ڑیوں کی لمبی قطا ر کا نو ٹس

اسلام آباد(نامہ نگار) وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں گاڑیوں کی ماحولیاتی چیکنگ کے لیے لگی لمبی قطاروں کا نوٹس لے لیا ہے ۔

انہوں نے سیکرٹری ٹرانسپورٹ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اور ڈی جی تحفظ ماحولیات کو 29 اگست کو طلب کیا ہے ۔ محتسب نے اس انتہائی حساس ریڈ زون میں گاڑیوں کی کلیئرنس کا پوائنٹ قائم کرنے پر سوال اٹھایا ہے ۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا چیکنگ کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے ؟ اس کے علاوہ انہوں نے آگاہی مہم نہ چلانے ، بزرگ شہریوں اور خواتین کے لیے الگ پوائنٹ نہ ہونے ، اور مہم کی مدت اور فیس جیسی تفصیلات نہ بتانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ وفاقی محتسب نے متعدد شکایات ملنے کے بعد یہ کارروائی کی ہے اور محمد ثاقب خان کو اس معاملے کی تحقیقات کے لیے انویسٹی گیشن آفیسر مقرر کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال،عملے کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ نظام فعال،500کیمرے نصب

ڈی سی لودھراں کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

انسپکشن ٹیم کاپرائمری سکول کا دورہ ،کارکردگی کو سراہا

کامیاب پولیو مہم کیلئے اقدامات کئے جارہے ، وسیم حامد سندھو

وہاڑی میں ربیع الاوّل کے آغاز پر سنی علماء کونسل کی ریلی

غریب خاندان کے مکان پر قبضہ کی کوشش،قتل کی دھمکیاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر