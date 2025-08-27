وفاقی محتسب کا ڈی چو ک میں گا ڑیوں کی لمبی قطا ر کا نو ٹس
اسلام آباد(نامہ نگار) وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے اسلام آباد کے ڈی چوک میں گاڑیوں کی ماحولیاتی چیکنگ کے لیے لگی لمبی قطاروں کا نوٹس لے لیا ہے ۔
انہوں نے سیکرٹری ٹرانسپورٹ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اور ڈی جی تحفظ ماحولیات کو 29 اگست کو طلب کیا ہے ۔ محتسب نے اس انتہائی حساس ریڈ زون میں گاڑیوں کی کلیئرنس کا پوائنٹ قائم کرنے پر سوال اٹھایا ہے ۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا چیکنگ کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے ؟ اس کے علاوہ انہوں نے آگاہی مہم نہ چلانے ، بزرگ شہریوں اور خواتین کے لیے الگ پوائنٹ نہ ہونے ، اور مہم کی مدت اور فیس جیسی تفصیلات نہ بتانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ وفاقی محتسب نے متعدد شکایات ملنے کے بعد یہ کارروائی کی ہے اور محمد ثاقب خان کو اس معاملے کی تحقیقات کے لیے انویسٹی گیشن آفیسر مقرر کیا ہے ۔