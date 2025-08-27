پاکستان سنگل ونڈو کا پہلا انٹرن شپ پروگرام مکمل
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان سنگل ونڈو (PSW) نے اپنے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری (CSR) پروگرام کے تحت اپنا پہلا Next Tech انٹرن شپ پروگرام کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے ۔
چھ ہفتے کے اس انٹرن شپ پروگرام میں 10 طلبہ نے حصہ لیا، پروگرام کا مقصد طلبہ کو ٹیکنالوجی کے جدید ترین شعبوں میں عملی تربیت فراہم کرنا تھا، جن میں بلاک چین، مصنوعی ذہانت، سائبر سکیورٹی، اور ڈیٹا سائنس شامل ہیں۔ چیف ہیومن ریسورس آفیسرصہیب حسن نے کہا ہمارے نوجوان اپنی صلاحیتوں سے پاکستان کا ڈیجیٹل مستقبل مضبوط بنائیں گے ۔