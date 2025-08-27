حضرت سخی سلطانؒ کا عرس اٹک میں کل تعطیل کا اعلان
اٹک (آئی این پی )معروف صوفی بزرگ حضرت سخی سلطان ؒکے عرس مبارک کے موقع پر ڈپٹی کمشنر اٹک نے کل 28 اگست جمعرات کو ضلع بھر میں چھٹی کا اعلان کر دیا ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ضروری خدمات کے سوا ضلع بھر کے تمام سرکاری دفاتر اور سکولز بند رہیں گے ۔
