وزیر پارلیمانی امور کا دورہ بھارہ کہو،بارش سے نقصانات کا جائزہ
بھارہ کہو (نمائندہ دنیا) حالیہ شدید بارشوں کے نتیجے میں نقصانات کا جائزہ لینے کیلئے وزیر پارلیمانی امور طارق فضل نے بھارہ کہو کا دورہ کیا۔۔۔
انہوں نے موتی بازار ،اٹھال چوک، سملی ڈیم روڈ اور نئی آبادی سمیت مختلف مقامات پر پانی داخل ہونے سے متاثرہ دکانوں اورمارکیٹوں کامعائنہ کیا، انہوں نے تاجربرادری سے ملاقاتیں کیں اور سیوریج کے مسئلے کے مستقل حل کیلئے مسلم لیگ ن حلقہ این اے 47کے صدر راجہ واحد کیانی کی سربراہی میں کمیٹی کے قیام کی ہدایت کی جس میں مقامی تاجر نمائندے ،این ایچ اے ، سی ڈی اے ، ضلعی اور مقامی انتظامیہ کے نمائندگان بھی شامل ہونگے ۔