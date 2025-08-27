صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر پارلیمانی امور کا دورہ بھارہ کہو،بارش سے نقصانات کا جائزہ

  • اسلام آباد
وزیر پارلیمانی امور کا دورہ بھارہ کہو،بارش سے نقصانات کا جائزہ

بھارہ کہو (نمائندہ دنیا) حالیہ شدید بارشوں کے نتیجے میں نقصانات کا جائزہ لینے کیلئے وزیر پارلیمانی امور طارق فضل نے بھارہ کہو کا دورہ کیا۔۔۔

 انہوں نے موتی بازار ،اٹھال چوک، سملی ڈیم روڈ اور نئی آبادی سمیت مختلف مقامات پر پانی داخل ہونے سے متاثرہ دکانوں اورمارکیٹوں کامعائنہ کیا، انہوں نے تاجربرادری سے ملاقاتیں کیں اور سیوریج کے مسئلے کے مستقل حل کیلئے مسلم لیگ ن حلقہ این اے 47کے صدر راجہ واحد کیانی کی سربراہی میں کمیٹی کے قیام کی ہدایت کی جس میں مقامی تاجر نمائندے ،این ایچ اے ، سی ڈی اے ، ضلعی اور مقامی انتظامیہ کے نمائندگان بھی شامل ہونگے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال،عملے کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ نظام فعال،500کیمرے نصب

ڈی سی لودھراں کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

انسپکشن ٹیم کاپرائمری سکول کا دورہ ،کارکردگی کو سراہا

کامیاب پولیو مہم کیلئے اقدامات کئے جارہے ، وسیم حامد سندھو

وہاڑی میں ربیع الاوّل کے آغاز پر سنی علماء کونسل کی ریلی

غریب خاندان کے مکان پر قبضہ کی کوشش،قتل کی دھمکیاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر