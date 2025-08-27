صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈرون کے استعمال سے ایک ہفتے میں 60ڈرائیوروں کا چالان

  • اسلام آباد
ڈرون کے استعمال سے ایک ہفتے میں 60ڈرائیوروں کا چالان

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے گزشتہ ہفتے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی 11ہزار سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 60ڈرائیوروں کو چالان کیا گیا۔

 وفاقی دارالحکومت میں رکشوں کے داخلے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے 207رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ اس دوران بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل چلانے پر 998، غلط پارکنگ پر 2552، غلط سمت میں ڈرائیونگ پر 808، ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر 1169اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے پر 114ڈرائیوروں کو چالان کیا گیا۔ لین کی خلاف ورزی پر 821، اوور لوڈنگ پر 4741اور گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر 94ڈرائیوروں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آٹا مہنگا، 10 کلو کا تھیلا 850 میں فروخت

محافل میلاد ،جلوسوں کے راستوں کی صفائی کی جائے : کمشنر

وزیر آبپاشی کاپسرور کا دورہ ،نالہ ڈیک میں طغیانی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کاقادر آباد بیراج ،فلڈ ریلیف سنٹر ز کا دورہ

اے سی وزیرآباد کا برساتی نالوں ، دریا کے پشتوں کا معائنہ

حکومت سیلاب متاثرہ کسانوں کی مدد کرے ، رشید منہالہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر