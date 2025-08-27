ڈرون کے استعمال سے ایک ہفتے میں 60ڈرائیوروں کا چالان
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے گزشتہ ہفتے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی 11ہزار سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 60ڈرائیوروں کو چالان کیا گیا۔
وفاقی دارالحکومت میں رکشوں کے داخلے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے 207رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ اس دوران بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل چلانے پر 998، غلط پارکنگ پر 2552، غلط سمت میں ڈرائیونگ پر 808، ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر 1169اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے پر 114ڈرائیوروں کو چالان کیا گیا۔ لین کی خلاف ورزی پر 821، اوور لوڈنگ پر 4741اور گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر 94ڈرائیوروں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی گئی۔