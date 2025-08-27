صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیج تیاری، بایوٹیکنالوجی میں چینی معاونت درکار:وزیر فوڈ سکیورٹی

  • اسلام آباد
بیج تیاری، بایوٹیکنالوجی میں چینی معاونت درکار:وزیر فوڈ سکیورٹی

اسلام آباد(نامہ نگار) وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے کہا پاکستان کو زرعی شعبے میں چین کی معاونت صرف ٹیکنالوجی اور مشینوں میں ہی نہیں بلکہ بیجوں کی تیاری۔۔۔

بایوٹیکنالوجی، فصلوں کی تنوع کاری، اور پانی کے مؤثر استعمال میں بھی درکار ہے ۔ دونوں ممالک کی جامعات کے درمیان ایکسچینج پروگرامز، مشترکہ تحقیقی منصوبے ، اور تربیتی مواقع شروع کرنا ضروری ہے تاکہ نوجوانوں اور زرعی ماہرین کو جدید صلاحیتوں سے آراستہ کیا جا سکے ۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان میں زرعی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے پاکستان کے دورے پر آئے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ 

 

