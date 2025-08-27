قرضے : 97فیصد مزدور بھٹوں میں کام پر مجبور:این سی ایچ آر
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے پنجاب کے بھٹوں میں استحصال اور بدسلوکی کے حقائق پر تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔
تحقیق میں سامنے آیا کہ 97 فیصد مزدور فوری قرضوں کے باعث بھٹوں میں کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، 90 فیصد کے پاس کوئی تحریری معاہدہ موجود نہیں، 70 فیصد سے زائد خاندان ایک ہی تنگ و تاریک کمرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ 92 فیصد مزدور زبانی بدسلوکی کا شکار ہیں، متعدد مزدوروں نے مارپیٹ، اغوا اور یہاں تک کہ تشدد کی شکایات بھی بیان کیں۔ یہ رپورٹ فیصل آباد اور قصور، پنجاب کے دو اہم بھٹہ مراکز میں وسیع فیلڈ ریسرچ پر کی بنیاد پر بنائی گئی ہے ، 200 مزدوروں کے سروے اور 30 متاثرہ افراد کے تفصیلی انٹرویوز کے ذریعے مرتب شدہ کیس سٹڈیز شامل ہیں۔ ٹریڈ یونینز، بھٹہ مالکان اور پنجاب لیبر ڈیپارٹمنٹ کے حکام کو بھی شامل کیا گیا ہے ۔ نیشنل کمیشن کی چیئرپرسن رابعہ جویری آغا، مہمانِ خصوصی جسٹس جاوید حسن لاہور ہائیکورٹ اور عبد الخالق شیخ سیکرٹری وزارتِ انسانی حقوق نے بھی خطاب کیا۔