سنگین جرائم کے 8اشتہاریوں سمیت 22ملزم گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 8اشتہاری مجرموں سمیت 22جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔
ملزمان کے قبضے سے 1149گرام ہیروئن، 1805گرام آئس، 6پستول، مختلف بور کی 3بندوقیں برآمد کر لی گئیں۔ تھانہ کراچی کمپنی، تھانہ سمبل، تھانہ سنگجانی، تھانہ کھنہ، تھانہ کورال، تھانہ سہالہ، تھانہ لوہی بھیر، تھانہ بہارہ کہو، تھانہ شہزاد ٹاؤن اور تھانہ بنی گالہ کی پولیس ٹیموں نے 14ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے ہیروئن، آئس، پستول اور بندوقیں و ایمونیشن برآمد کیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروروں کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 8مجرموں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔