تلہ گنگ:ایک ہی روز مختلف واقعات 2افراد قتل
تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) ضلع تلہ گنگ میں ایک ہی روز میں دو مختلف واقعات کے دوران دو افراد کو قتل کر دیا گیا۔ تھانہ صدر تلہ گنگ کے علاقے پیٹھ فتحال میں غیرت کے نام پر مبینہ طور پر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔
مقتول کی شناخت 28 سالہ محمد آصف کے نام سے ہوئی ہے ۔ مقتول کے بھائی محمد آفتاب نے دو ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی، جس پر شبہ ہے کہ مسلح افراد نے رنجش میں آ کر گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں آصف موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ دوسرا واقعہ تھانہ لاوہ کے علاقے کوٹ قاضی میں پیش آیا جہاں فائرنگ سے ایک 40 سالہ شخص محمد اسلم ولد محمد سرور کو قتل کر دیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق نامعلوم افراد نے اسلم پر فائرنگ کی جس سے وہ شدید زخمی ہوا اور بعد میں دم توڑ گیا۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال تلہ گنگ منتقل کر دیا گیا ہے ۔