مشیر چیئرمین سینیٹ کی سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات، انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) انٹرپارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس کی سفیر و چیئرمین سینیٹ کی مشیر مصباح کھر نے سری لنکا کے ہائی کمشنر ریئر ایڈمرل (ر) فریڈ سینوی رتھنے اور ڈپٹی ہائی کمشنر مسٹر کرسٹی روبن سے ملاقات کی۔
ملاقات کا مقصد پاکستان میں انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس کے بارے میں بریفنگ دینا اور سری لنکن پارلیمانی رہنماؤں کو باضابطہ طور پر شرکت کی دعوت دینا تھا۔ یہ کانفرنس 11 تا 12 نومبر اسلام آباد میں ہوگی اور خطے کے پارلیمنٹرینز کے لیے باہمی دلچسپی کے امور پر خیالات کے تبادلے اور تعاون کا موقع فراہم کرے گی۔