مشیر چیئرمین سینیٹ کی سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات، انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت

  • اسلام آباد
مشیر چیئرمین سینیٹ کی سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات، انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) انٹرپارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس کی سفیر و چیئرمین سینیٹ کی مشیر مصباح کھر نے سری لنکا کے ہائی کمشنر ریئر ایڈمرل (ر) فریڈ سینوی رتھنے اور ڈپٹی ہائی کمشنر مسٹر کرسٹی روبن سے ملاقات کی۔

 ملاقات کا مقصد پاکستان میں انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس کے بارے میں بریفنگ دینا اور سری لنکن پارلیمانی رہنماؤں کو باضابطہ طور پر شرکت کی دعوت دینا تھا۔ یہ کانفرنس 11 تا 12 نومبر اسلام آباد میں ہوگی اور خطے کے پارلیمنٹرینز کے لیے باہمی دلچسپی کے امور پر خیالات کے تبادلے اور تعاون کا موقع فراہم کرے گی۔ 

 

