اسلام آباد:جے 7ایمپوریئم میں امتیاز میگا سٹور کھولنے کیلئے معاہدہ پر دستخط
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) اسلام آباد کے جے 7 ایمپوریئم میں امتیاز میگا سٹور کھولنے کے لیے جے 7 گروپ اور امتیاز عباسی کے درمیان معاہدہ پر دستخط کیے گئے ۔
یہ میگا اسٹور بی-17 اسلام آباد اور ٹیکسلا کے رہائشیوں کو عالمی معیار کی شاپنگ کی سہولتیں فراہم کرے گا۔ اس اقدام سے 500 سے زائد نئی نوکریاں پیدا ہوں گی، جس سے مقامی معیشت کو مدد ملے گی۔ تقریب میں مقبول حسین (چیئرمین جے 7 گروپ)، یاسین محسود (سی ای او جے 7 گروپ)، چیئرمین امتیاز عباسی اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے بھی شرکت کی۔