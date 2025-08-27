صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وفاقی تحقیقاتی ادارے (FIA) اور یونائیٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم (UNODC) پاکستان کے اشتراک سے انسانی سمگلنگ و ٹریفکنگ کے حوالے سے ایک روزہ میڈیا آگاہی ورکشاپ ہوئی۔۔۔

ورکشاپ کا مقصد درست اصطلاحات، ذمہ دارانہ اور اخلاقی رپورٹنگ کے اصولوں سے آگاہ کرنا تھا۔ 30 سے زائد صحافیوں اور ایڈیٹرز نے حصہ لیا۔ یو این او ڈی سی کے ٹیکنیکل کنسلٹنٹ بشارت محمود شہزاد نے انسانی سمگلنگ اور ٹریفکنگ کے قانونی اور تکنیکی پہلوؤں پر پریذنٹیشن دی۔ سینئر صحافی عون ساہی نے کیس سٹڈیز اور انٹرایکٹو ڈسکشنز کے ذریعے میڈیا کے کردار کو اجاگر کیا۔ 

 

