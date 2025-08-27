میڈیا ورکشاپ، انسانی سمگلنگ سے متعلق اصلاحات کی آگاہی
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وفاقی تحقیقاتی ادارے (FIA) اور یونائیٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم (UNODC) پاکستان کے اشتراک سے انسانی سمگلنگ و ٹریفکنگ کے حوالے سے ایک روزہ میڈیا آگاہی ورکشاپ ہوئی۔۔۔
ورکشاپ کا مقصد درست اصطلاحات، ذمہ دارانہ اور اخلاقی رپورٹنگ کے اصولوں سے آگاہ کرنا تھا۔ 30 سے زائد صحافیوں اور ایڈیٹرز نے حصہ لیا۔ یو این او ڈی سی کے ٹیکنیکل کنسلٹنٹ بشارت محمود شہزاد نے انسانی سمگلنگ اور ٹریفکنگ کے قانونی اور تکنیکی پہلوؤں پر پریذنٹیشن دی۔ سینئر صحافی عون ساہی نے کیس سٹڈیز اور انٹرایکٹو ڈسکشنز کے ذریعے میڈیا کے کردار کو اجاگر کیا۔