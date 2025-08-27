صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹرویز بیرئیر فری، ای ٹیگ نظام بہتر بنائیں:وزیر مواصلات

  • اسلام آباد
موٹرویز بیرئیر فری، ای ٹیگ نظام بہتر بنائیں:وزیر مواصلات

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات، عبدالعلیم خان نے ملک بھر کی موٹرویز کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بیرئیر فری بنانے اور ای ٹیگ کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے ۔

 اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں، M-1 اور M-2 موٹرویز پر مصنوعی ذہانت کا نظام لاگو کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے موٹروے پولیس کو تیز رفتار گاڑیوں کو روکنے کے لیے ان کے سامنے آنے سے روکنے کی ہدایت کی ہے ، انہوں نے زور دیا کہ انسانی زندگی قیمتی ہے ۔ عبدالعلیم خان نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں ٹول پلازوں کے ٹھیکے کھلی نیلامی کے ذریعے دینے کی پالیسی کو دیگر معاملات میں بھی اپنانے، شاہراہوں کے دونوں طرف یکساں کمرشل پالیسی پر عمل درآمد اور حاصل ہونے والے ریونیو کو 100 فیصد ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر مواصلات نے NHA میں کمپیوٹرائزڈ مانیٹرنگ سسٹم نافذ کرنے کا بھی حکم دیا، جس کے تحت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے گاڑی مالکان کو موبائل پر پیغام بھیجا جائے گا۔ کمرشل اراضی کے لیے NOC فیس اور درجہ بندی، اور شجرکاری کے لیے نجی شعبے کی شمولیت پر بھی زور دیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گندم 3100 روپے من فروخت ہونے لگی

نیلا گنبد منصوبہ، سیوریج ، واٹر سپلائی لائنز کی منتقلی شروع

سوسائٹیز کو زمین کے اصل مقاصد کا پابند بنانیکا فیصلہ

رواں سال 2 ہزار فوڈ یونٹس بند

جیلوں میں فری شٹل سروس کا آغاز

بارش ‘ 22 سے زائد فیڈرز ٹرپ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر