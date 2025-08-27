موٹرویز بیرئیر فری، ای ٹیگ نظام بہتر بنائیں:وزیر مواصلات
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات، عبدالعلیم خان نے ملک بھر کی موٹرویز کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بیرئیر فری بنانے اور ای ٹیگ کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے ۔
اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں، M-1 اور M-2 موٹرویز پر مصنوعی ذہانت کا نظام لاگو کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے موٹروے پولیس کو تیز رفتار گاڑیوں کو روکنے کے لیے ان کے سامنے آنے سے روکنے کی ہدایت کی ہے ، انہوں نے زور دیا کہ انسانی زندگی قیمتی ہے ۔ عبدالعلیم خان نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں ٹول پلازوں کے ٹھیکے کھلی نیلامی کے ذریعے دینے کی پالیسی کو دیگر معاملات میں بھی اپنانے، شاہراہوں کے دونوں طرف یکساں کمرشل پالیسی پر عمل درآمد اور حاصل ہونے والے ریونیو کو 100 فیصد ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر مواصلات نے NHA میں کمپیوٹرائزڈ مانیٹرنگ سسٹم نافذ کرنے کا بھی حکم دیا، جس کے تحت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے گاڑی مالکان کو موبائل پر پیغام بھیجا جائے گا۔ کمرشل اراضی کے لیے NOC فیس اور درجہ بندی، اور شجرکاری کے لیے نجی شعبے کی شمولیت پر بھی زور دیا گیا۔