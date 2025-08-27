نواز شریف کارڈیالوجی سنٹر مری کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت
راولپنڈی ، مری (خصوصی نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے مری میں نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر پر جاری کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔
وزیر صحت نے ایک اجلاس کی صدارت کی اور عمارت کی تعمیر، طبی سامان، اور ہسپتال کے لیے ضروری عملے (HR) کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سید محمد حسین ساملی ہسپتال اینڈ نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے منسلک ہوگا تاکہ مریضوں کو فوری اور معیاری علاج کی سہولیات مل سکیں۔ صوبائی وزیر نے مری میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی اور کہا کہ حکومت پنجاب اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔ انہوں نے ڈینگی کے خلاف کام کرنے والے افسران کی تعریف کی اور عوام سے کہا کہ اپنے گھر اور ارد گرد کے علاقوں کو صاف رکھیں، ناقص کارکردگی والے افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی کی گئی ہے ۔