اسلام آباد میں سٹیٹ آف دی آرٹ نرسری بنائی جارہی : محسن نقوی : واٹر ہاروسٹنگ تالاب کا معائنہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سٹیٹ آف دی آرٹ نرسری بنائی جارہی : محسن نقوی : واٹر ہاروسٹنگ تالاب کا معائنہ

اسلام آباد (وقائع نگار) وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں ماحولیاتی تحفظ کا اہم اقدام، شہر میں 50 ایکڑ اراضی پر سٹیٹ آف دی آرٹ نرسری بنائی جا رہی ہے ۔

یہ پاکستان کی سب سے بڑی نرسری ہوگی جس میں 10 لاکھ پودے لگائے جائیں گے ۔ وفاقی وزیر نے پارک روڈ پر واقع سی ڈی اے ماڈل نرسری کا دورہ کیا اور مختلف سیکشنز پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نرسری کے ماسٹر پلان کا جائزہ لیا اور رین واٹر ہارویسٹنگ تالاب کا معائنہ بھی کیا۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے منصوبے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے بتایا کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق بنائی جانے والی یہ ماڈل نرسری مستقبل میں اسلام آباد کے شہریوں کی ہورٹی کلچر ضروریات کو پورا کرے گی۔ یہاں فلاور شاپ اور ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیا جائے گا تاکہ سی ڈی اے ملازمین کو پودوں کی دیکھ بھال کی تربیت دی جا سکے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس سال مون سون میں 25ہزار مفت پودے تقسیم کیے گئے ہیں۔ نرسری میں منفرد اور جدید طرز کے کنٹرولڈ وینٹیلیٹڈ گرین ہاؤسز بھی تعمیر کیے گئے ہیں جو پودوں کی نشوونما کے لیے مثالی ماحول فراہم کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے اس منصوبے میں بہترین کام کرنے پر آذربائیجان کی ٹیم کو شاباش دی۔ باکو کے ہارٹی کلچر ماہرین اس منصوبے میں معاونت کر رہے ہیں۔ 

 

