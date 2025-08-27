صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرہ کاشتکاروں کو فوری امداد دی جائے ،کسان اتحاد

  • اسلام آباد
سیلاب متاثرہ کاشتکاروں کو فوری امداد دی جائے ،کسان اتحاد

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے ) کسان اتحاد پاکستان کے چیئرمین خالد حسین باٹھ نے کہا کہ سیلاب متاثرہ کسانوں کو فوری مالی امداد دی جائے۔۔۔

ان پر عائد ٹیکس اور واجبات معاف کیے جائیں اور کھاد و بیج پر سبسڈی فراہم کی جائے تاکہ وہ اگلی فصل کاشت کرسکیں۔گندم، کپاس اور چینی کے سکینڈلز کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں تاکہ کسانوں کو انصاف مل سکے ،اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسان کھاد، ڈیزل اور بجلی کے بھاری اخراجات برداشت کر کے بھی اپنی لاگت پوری نہیں کر پا رہے ۔حکومت نے گندم نہ خرید کر کسانوں کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا ، ایک ہفتے میں گندم کی قیمت ایک ہزار روپے بڑھ گئی ہے جبکہ چینی اور کھاد کے سکینڈلز نے بھی کسانوں کو نقصان پہنچایا۔مرکزی صدر میاں عمیر مسعود نے کہا کہ کسانوں کے پاس اگلی فصل کاشت کرنے کے پیسے نہیں ، حکومت نے گندم کی قیمت لاگت سے کم مقرر کی ہے جو کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال،عملے کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ نظام فعال،500کیمرے نصب

ڈی سی لودھراں کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

انسپکشن ٹیم کاپرائمری سکول کا دورہ ،کارکردگی کو سراہا

کامیاب پولیو مہم کیلئے اقدامات کئے جارہے ، وسیم حامد سندھو

وہاڑی میں ربیع الاوّل کے آغاز پر سنی علماء کونسل کی ریلی

غریب خاندان کے مکان پر قبضہ کی کوشش،قتل کی دھمکیاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر