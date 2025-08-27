سیلاب متاثرہ کاشتکاروں کو فوری امداد دی جائے ،کسان اتحاد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے ) کسان اتحاد پاکستان کے چیئرمین خالد حسین باٹھ نے کہا کہ سیلاب متاثرہ کسانوں کو فوری مالی امداد دی جائے۔۔۔
ان پر عائد ٹیکس اور واجبات معاف کیے جائیں اور کھاد و بیج پر سبسڈی فراہم کی جائے تاکہ وہ اگلی فصل کاشت کرسکیں۔گندم، کپاس اور چینی کے سکینڈلز کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں تاکہ کسانوں کو انصاف مل سکے ،اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسان کھاد، ڈیزل اور بجلی کے بھاری اخراجات برداشت کر کے بھی اپنی لاگت پوری نہیں کر پا رہے ۔حکومت نے گندم نہ خرید کر کسانوں کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا ، ایک ہفتے میں گندم کی قیمت ایک ہزار روپے بڑھ گئی ہے جبکہ چینی اور کھاد کے سکینڈلز نے بھی کسانوں کو نقصان پہنچایا۔مرکزی صدر میاں عمیر مسعود نے کہا کہ کسانوں کے پاس اگلی فصل کاشت کرنے کے پیسے نہیں ، حکومت نے گندم کی قیمت لاگت سے کم مقرر کی ہے جو کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہے ۔