اسلام آباد: ڈکیتی ،چو ری و دیگر جر ائم میں ملو ث 17ملزم گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملو ث 6 اشتہا ری مجرمان سمیت17جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے 2386گر ام ہیر وئن، 580گر ام چرس، 132گر ام آئس، 2 پستول ، ایک گن، 14لا کھ روپے ،5مسروقہ مو ٹر سائیکل بر آمدکرلیے ۔
کا رروا ئیاں تھانہ مارگلہ، تھا نہ شمس کا لو نی، تھا نہ کھنہ، تھا نہ سہا لہ، تھا نہ نیلور، تھا نہ پھلگر اں، تھا نہ کورال،آ بپارہ پولیس ٹیموں نے کیں ۔ تھانہ شمس کا لو نی پولیس نے چوری کی وارداتو ں میں ملوث ملزم سکندر کو گرفتار کرکے 14لا کھ روپے برآمدکیے ۔ تھانہ آبپارہ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتارکرکے 5مسروقہ مو ٹر سائیکل بر آمدکیے ،گرفتار ملزم کی شنا خت محمد رضوان کے نام سے ہو ئی ہے ۔