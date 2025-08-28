صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
99ہا ئی رسک اضلاع میں پولیو مہم یکم ستمبر سے شروع

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)نیشنل کوآرڈینیٹر انسداد پولیو نے کہا کہ ملک بھر کے 99 ہائی رسک اضلاع میں یکم ستمبر سے پولیو مہم شروع کی جا رہی ہے ۔

 ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا، نیشنل کوآرڈینیٹر نے کہا کہ جنوبی خیبر پختونخوا میں پولیو مہم کا انعقاد 15ستمبر سے کیا جائے گا ،انسداد پولیو مہم کے دوران 2 کروڑ 80 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے ، سید مصطفی کمال نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں پولیو کے خاتمے کیلئے پر عزم ہیں ،ہائی رسک ایریاز میں پولیو کے خاتمے کیلئے موثر حکمت عملی کو یقینی بنا یاجا ئے  ۔

