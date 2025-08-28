نیو ٹیک سے تربیت یافتہ 90افراد کو یو اے ای کے ویزے فراہم
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر ) نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن پاکستان کے زیر اہتمام تربیت حاصل کرنے والے 90 افراد کو متحدہ عرب امارات میں نوکریوں کے کنٹریکٹ اور ویزے حوالے کر دیئے گئے ۔
گزشتہ روز وفاقی وزیر مملکت برائے تعلیم پیشہ ورانہ تربیت وجیہہ قمر اور نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن (نیوٹیک) کی چیئرپرسن گلمینہ بلال احمد نے شیلان اینڈ جی ایل اوورسیز ایمپلائمنٹ پروموٹرز کے زیر اہتمام منعقدہ ویزا فائل ہینڈنگ اوور تقریب میں شرکت کی۔یہ امیدوار جلد ہی سکیورٹی سروسز، ایئرکرافٹ کلیننگ اور ایوی ایشن لوڈر کے شعبوں میں اہم پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے ۔ وزیر مملکت وجیہہ قمر نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو ایسے ہنر سکھانے کے لیے پرعزم ہے جو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ ہوں ،کامیاب امیدواروں کی تنخواہیں 2500 درہم ماہانہ سے شروع ہو رہی ہیں جبکہ ان کا معاہدہ دو سال کا جو بعد قابلِ تجدید ہوگا۔ کل 90 افراد میں سے 42 امیدوار این اے وی ٹی ٹی سی کے تربیت یافتہ ہیں جنہوں نے نیو ٹیک سے چھ ماہ کا انگریزی لینگویج کورس مکمل کیا ہے ۔