راولپنڈی:فوت شدہ 24 اساتذہ کے ورثا کیلئے مالی امداد منظور

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خاورنوازراجہ )ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی نے 24 فوت شدہ اساتذہ و دیگرملازمین کے خاندانوں کے لیے مالی امداد کے بل کی منظوری دیدی۔

اس مد میں 5 کروڑ 10 لاکھ روپے دیئے جائیں گے ۔ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی نے 2023/24 میں فوت ہونے والے اساتذہ کے خاندانوں کے لیے مالی امداد منظور کی جس کا نوٹیفکیشن جاری کردیاگیاہے ۔ سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے ہدایت کی ہے کہ متعلقہ ڈی ڈی اوز فوری طور پر ادائیگی یقینی بنائیں۔ فنڈز کی ادائیگی ان خاندانوں کو مرحلہ وار کی جائے گی۔ اساتذہ تنظیموں نے اس اقدام کوسراہا ہے ۔

