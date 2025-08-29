صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچی کی قبر کھودے جانے کے واقعہ پر شہریوں میں تشویش

  • اسلام آباد
بچی کی قبر کھودے جانے کے واقعہ پر شہریوں میں تشویش

راولپنڈی (خبرنگار) تھانہ دھمیال کے علاقے گرجا روڈ پر 7 سالہ بچی علینہ بی بی کی قبر کھودنے جانے اور قبر کے قریب کفن ملنے کے واقعہ نے شہریوں میں تشویش پیدا کر دی۔

پولیس کی گارڈ قبر پر تعینات کر دئیے گئے، عدالت کے حکم پر آج قبر کشائی ہو گی۔ پولیس کے مطابق بچی کے والد نے قبر پر فاتحہ خوانی کے دوران مشکوک صورتحال دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی، ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ قبر بظاہر صحیح حالت میں ہے اور اس کی بے حرمتی کے شواہد نہیں ملے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ قبر کے قریب سے ملنے والے کفن کی برآمدگی کے بعد عدالت کی اجازت سے قبر کشائی کی جائے گی تاکہ حقائق سامنے آسکیں۔ قبر کشائی کے بعد حالات و واقعات کی روشنی میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائیگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامی غفلت، دریائے راوی کی سالہا سال سے صفائی نہ ہوسکی

تمام اداروں کو فوری، مؤثر اقدامات کی ضرورت : گورنر

وزیر قانون کا سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا دورہ

چینی اور آٹے کی سپلائی ، دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت

سیلاب، لیسکو ہیڈکوارٹرز میں فلڈ کنٹرول سنٹر قائم

ورکرز ویلفیئر سکولوں کی مرحلہ وار سولر توانائی پر منتقلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ