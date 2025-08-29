بچی کی قبر کھودے جانے کے واقعہ پر شہریوں میں تشویش
راولپنڈی (خبرنگار) تھانہ دھمیال کے علاقے گرجا روڈ پر 7 سالہ بچی علینہ بی بی کی قبر کھودنے جانے اور قبر کے قریب کفن ملنے کے واقعہ نے شہریوں میں تشویش پیدا کر دی۔
پولیس کی گارڈ قبر پر تعینات کر دئیے گئے، عدالت کے حکم پر آج قبر کشائی ہو گی۔ پولیس کے مطابق بچی کے والد نے قبر پر فاتحہ خوانی کے دوران مشکوک صورتحال دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی، ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ قبر بظاہر صحیح حالت میں ہے اور اس کی بے حرمتی کے شواہد نہیں ملے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ قبر کے قریب سے ملنے والے کفن کی برآمدگی کے بعد عدالت کی اجازت سے قبر کشائی کی جائے گی تاکہ حقائق سامنے آسکیں۔ قبر کشائی کے بعد حالات و واقعات کی روشنی میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائیگی۔