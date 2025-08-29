صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد،8اشتہاریوں سمیت 23جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)اسلام آباد پولیس نے 8 اشتہاریوں سمیت 23 جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 2,930 گرام ہیروئن، 1,388 گرام آئس، 210 گرام چرس، مختلف بور کے 3 پستول، موبائل فون، نقدی اور 3 موٹرسائیکل برآمد کر لیے۔

کارروائیاں تھانہ کوہسار، تھانہ کراچی کمپنی، تھانہ گولڑہ، تھانہ نون، تھانہ کھنہ، تھانہ نیلور، تھانہ پھلگراں اور شمس کالونی پولیس نے کیں۔ شمس کالونی پولیس نے شہریوں کو اسلحہ کی نوک پر لوٹنے والے 2ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے چھینے گئے موبائل فون، نقدی اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کیا۔ تھانہ کھنہ پولیس نے 3ملزموں کو گرفتار کرکے 3مسروقہ موٹرسائیکل برآمد کیے، ملزمان کی شناخت غفار، احتشام اور جنید کے ناموں سے ہوئی ہے۔

