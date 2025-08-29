صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر کی منظوری کے باوجود وی سی زیمبو کی تعیناتی التوا کا شکار

  • اسلام آباد
صدر کی منظوری کے باوجود وی سی زیمبو کی تعیناتی التوا کا شکار

اسلام آباد (ایس ایم زمان) صدر پاکستان کی منظوری کے باوجود وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی تقرری کے احکامات ایک ہفتے سے وزارت قومی صحت میں زیرالتوا ہیں۔

صدر پاکستان نے وزیراعظم شہباز شریف کی سفارش پر پروفیسر تنویر خالق کی بطور وائس چانسلر تقرری کی منظوری دی ہے۔ وزارت قومی صحت نے پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالق، پروفیسر ڈاکٹر طارق اقبال اور پروفیسر رضوان تاج کی سمری وزیراعظم شہبازشریف کو بھجوائی تھی، وزیراعظم شہباز شریف نے پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالق کی بطور وائس چانسلر تقرری کی سفارش کی تھی جس پر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے 20اگست کو پروفیسر تنویر خالق کی تقرری کی منظوری دے دی ہے تاہم وزارت قومی صحت نے پروفیسر تنویر خالق کی تقرری کے احکامات تاحال جاری نہیں کیے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب : سرکاری افسروں ، عملے کی چھٹیاں منسوخ : دریاؤں ، نہروں میں نہانے پر پابندی

کمشنر اور آر پی او کا کوٹمومن میں چناب میں سیلاب کا جائزہ

دریائے چناب کیساتھ قائم حفاظتی بند مکمل طور پر محفوظ:ڈی سی

پیرا ویٹرنری سٹاف میں 53 موٹرسائیکلیں تقسیم

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اوورچارجنگ پرکارروائیاں کریں ،محمد اشرف

مچھلی والی گلی، اردوبازار ،بلاک نمبر2 دیگر مارکیٹوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ