صدر کی منظوری کے باوجود وی سی زیمبو کی تعیناتی التوا کا شکار
اسلام آباد (ایس ایم زمان) صدر پاکستان کی منظوری کے باوجود وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی تقرری کے احکامات ایک ہفتے سے وزارت قومی صحت میں زیرالتوا ہیں۔
صدر پاکستان نے وزیراعظم شہباز شریف کی سفارش پر پروفیسر تنویر خالق کی بطور وائس چانسلر تقرری کی منظوری دی ہے۔ وزارت قومی صحت نے پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالق، پروفیسر ڈاکٹر طارق اقبال اور پروفیسر رضوان تاج کی سمری وزیراعظم شہبازشریف کو بھجوائی تھی، وزیراعظم شہباز شریف نے پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالق کی بطور وائس چانسلر تقرری کی سفارش کی تھی جس پر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے 20اگست کو پروفیسر تنویر خالق کی تقرری کی منظوری دے دی ہے تاہم وزارت قومی صحت نے پروفیسر تنویر خالق کی تقرری کے احکامات تاحال جاری نہیں کیے ہیں۔