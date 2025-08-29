صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص صفائی پر 2 سکول ہیڈزکو نوٹس جاری، وضاحت طلب

  • اسلام آباد
ناقص صفائی پر 2 سکول ہیڈزکو نوٹس جاری، وضاحت طلب

راولپنڈی (خاور نواز راجہ) سکولز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے ایڈیشنل سیکرٹری نے سکولوں میں گندگی، صفائی کی ابتر صورتحال اور ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار کیا۔۔۔

 جس پرڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی کے سی ای او نے گورنمنٹ ماڈل بوائز ہائی سکول سیکٹر ٹو کے ہیڈ ماسٹر محمد اعظم اور گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سیکٹر ٹو کی ہیڈ مسٹریس صوفیہ چودھری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی۔ 26اگست کو ایڈیشنل سیکرٹری سکولز پنجاب اور ضلعی تعلیمی افسران نے خیابان سرسید راولپنڈی کے سکولوں کا دورہ کیا اور ناقص صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی نے سکولوں میں گندگی، غیر صحت مند ماحول، صفائی کی ابتر صورتحال اور سکولوں کے احاطے میں بڑھتی ہوئی جنگلی گھاس کی کٹائی نہ کرنے پر ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس دونوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے وضاحت طلب کر لی۔

